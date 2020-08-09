الجيش اللبناني ينعى العسكري الذي قتل في احداث بيروت السبت

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف اسطفان روحانا الذي قتل جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 /2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 23 / 4 /1994 البترون ــــ محافظة الشمال.

- تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 16 / 7 /2011.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 5 مرات.

- الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 8 /2020 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار اسطفان ــ البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.