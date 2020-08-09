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الجيش اللبناني ينعى العسكري الذي قتل في احداث بيروت السبت

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الجيش اللبناني ينعى العسكري الذي قتل في احداث بيروت السبت الجيش اللبناني ينعى العسكري الذي قتل في احداث بيروت السبت
جي بي سي نيوز:- نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف اسطفان روحانا الذي قتل جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 /2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 23 / 4 /1994 البترون ــــ محافظة الشمال.
- تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 16 / 7 /2011.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 5 مرات.
- الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 8 /2020 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار اسطفان ــ البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. بحسب "وسائل اعلام لبنانية "

جي بي سي نيوز

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