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الرياض تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الرياض تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا الرياض تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا
ارتفع الإجمالي إلى 54,135 حالة

الرياض تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,135 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 288,690 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ حيث شهدت وادي الدواسر تسجيل 14 حالة، ثم 12 حالة في عفيف، أما الدوادمي والسليل فقد تم رصد 9 حالات، بعدها 6 حالات جديدة في المجمعة والزلفي، ثم 5 في حوطة بني تميم؛ فيما سجلت شقراء ومرات والدرعية والخرج حالة واحدة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 128 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48,752 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 859 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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