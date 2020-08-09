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"رانيا" تعاني ضموراً بالمخ منذ 3 عقود ووالدها مصاب بجلطة.. يناشدان العلاج والمساعدة

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"رانيا" تعاني ضموراً بالمخ منذ 3 عقود ووالدها مصاب بجلطة.. يناشدان العلاج والمساعدة "رانيا" تعاني ضموراً بالمخ منذ 3 عقود ووالدها مصاب بجلطة.. يناشدان العلاج والمساعدة
"سبق" تحتفظ بعنوان التواصل والوثائق الرسمية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لرجل في عقده السادس يحمل فتاة معاقة أثناء نزهة برية؛ للهرب بها من المطر الذي بدأ يهطل عليهما.

وتفاعل مغردون على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأنشأوا وسم ‫#رانيا_الزهراني الذي صعد للترند.

بدورها تواصلت "سبق" مع حسن الزهراني والد الفتاة الذي كشف تفاصيل حالة ابنته بقوله: "رانيا لديها ضمور شامل بالمخ وتيبس بالأعضاء منذ ولادتها، وهي الآن في عمر 28 سنة ولا تستطيع القيام بأيٍّ من احتياجاتها الخاصة دون مساعدة.

وأضاف بقوله: "لديّ ابنتان بالإضافة لرانيا، وأنا في عقدي السادس، ومصاب بجلطة في الدماغ، ووالدة رانيا في نهاية عقدها الخامس، وهي تعاني من مرض السكري الذي أرهقها كثيراً، وابنتي الأخرى لديها اعتلالات في الغدد".

وتابع: "يُصرف لرانيا 3000 ريال من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل هي كل دخل العائلة الذي نعيش عليه يذهب نصفه في سداد إيجار المنزل، وليس لي دخلٌ آخر".

وفي ختام حديثه ناشد "الزهراني" المسؤولين وأهل الخير التكفل بعلاج ابنته، وهو الحلم الذي طالما تعيشه ونعيشه معها.

"سبق" تحتفظ بعنوان التواصل والوثائق الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية