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جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة

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جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة
جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة

جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، (845) جولة تفتيشية رقابية على المرافق التجارية والحيوية بمدينة الجبيل الصناعية، أسفرت عن ضبط (34) مخالفة للبرتوكولات الاحترازية والتجارية، وإغلاق أربعة محلات.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية على المرافق التجارية للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الهيئة الملكية، وتطبيق البروتوكولات الاحترازية، والتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، وفحص حرارة المتسوقين، وارتداء الكمامات، ومطابقة الأسعار بين الرف وأجهزة المحاسبة للتأكد من صحة الأسعار، متضمنة قيمة الضريبة المضافة، إضافة إلى متابعة البروتوكولات الاحترازية للمراكز والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية بالمدينة، والبلاغات الواردة من غرفة عمليات الأمن الصناعي وإدارة الاتصال والإعلام، وتطبيق بادر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية