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سادس نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان بعد انفجار مرفأ بيروت

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سادس نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان بعد انفجار مرفأ بيروت سادس نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان بعد انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز:- أعلن النائب نعمة افرام اليوم الأحد، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

واستقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.

وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الأحد استقالتها من ، وقالت في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وكان رئيس الحكومة قال أمس في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وقال: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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