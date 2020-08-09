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"1000 كيلو ذهب خام".. تفاصيل ضبط متهم بالتنقيب عن المعدن النفيس في أسوان

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"1000 كيلو ذهب خام".. تفاصيل ضبط متهم بالتنقيب عن المعدن النفيس في أسوان "1000 كيلو ذهب خام".. تفاصيل ضبط متهم بالتنقيب عن المعدن النفيس في أسوان

مصراوي Masrawy

01:24 م الأحد 09 أغسطس 2020

أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان اليوم الأحد، متهم بالتنقيب عن الذهب، وبحيازته 15 جوالًا بها خام الذهب.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد أنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان الحالة الأمنية على طريق "القاهرة – أسوان" الزراعي بدائرة المركز، تمكنوا من ضبط متهم يستقل سيارة ربع نقل وبحيازته 15 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي تحتوي خام الذهب تزن حوالي طن.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجارى عرض المتهم على النيابة.

أرشيفية للذهب الخام

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