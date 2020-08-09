أسبوع بلا "موجة حر شديدة".. "الحصيني": "رهو" مستمرة والمصائف معتدلة

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة صيفية تشهدها مناطق المملكة مع استمرار الحالة المطرية "رهو" عدة أيام.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ أجواء حارة صيفية عادية نهارًا ومعتدلة فجرًا".
وأضاف: "الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق، لا توجد مؤشرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة بإذن الله، والمصائف تعيش حرارة معتدلة نهارًا باردة فجرًا.
واستطرد: "متوقع استمرار الحالة المطرية #رهو عدة أيام، اليوم الأحد 19/ 12/ 1441هـ، وليلة الاثنين متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، وعمان، والإمارات، واليمن) تمتد إلى جنوب مكة وغرب نجران، ومتوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق".عبدالعزيز الحصيني الحالة المطرية رهو