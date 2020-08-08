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بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

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تمهيد الطرق وردم المستنقعات

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

تواصل إدارة الكوارث والأزمات التابعة لبلدية صامطة، جهودها الميدانية المكثفة في المحافظة والقرى التابعة لها لمواجهة موجة الأمطار التي تشهدها منطقة جازان.

وتعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لمواجهة أي أضرار تخلفها الأمطار الغزيرة، بنزح المياه من الشوراع، وتمهيد الطرق وردم المستنقعات ومتابعة تجمعات المياه والعمل على نزحها وتصريفها.

وقال رئيس البلدية المكلف، يحيى بن جابر مشهور، إن البلدية تواصل جهودها المكثفة لنزح وتصريف مياه الأمطار في عدد من نقاط تجمع المياه في المحافظة والقرى التابعة لها، حيث جندت الكوادر البشرية والمعدات. كما تم ردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات.

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

بلدية صامطة تكثف أعمالها لنزح مياه الأمطار في جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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