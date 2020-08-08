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التقديم بكرة.. ننشر كراسة شروط أراضي المقابر للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

12:04 م السبت 08 أغسطس 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ٢٦٤٩ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و٧٥٢ قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة.

الطرح الجديد من أراضي المقابر يشمل قاطني مدن (القاهرة الجديدة- العبور- الشروق)، ويكون الحصول على قطعة الأرض يكون بنظام حق الانتفاع، كما يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 24 سبتمبر بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة في مواعيد العمل الرسمية، بمقابل 200 جنيه.

وتم تحديد تخصيص ١٨٥٥ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و٥٢٦ قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة، وتخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين بمدينة العبور، وتخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق.

وينشر مصراوي كراسة الشروط الخاصة بالحجز:

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