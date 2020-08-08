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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة
من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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