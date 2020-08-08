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أهالي ضحايا انفجار بيروت يصلون مطار القاهرة لاستلام الجثامين - صور

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أهالي ضحايا انفجار بيروت يصلون مطار القاهرة لاستلام الجثامين - صور أهالي ضحايا انفجار بيروت يصلون مطار القاهرة لاستلام الجثامين - صور

مصراوي Masrawy

06:36 ص السبت 08 أغسطس 2020

كتب - محمد عبيد:

تجمع أهالي المصريين ضحايا انفجار مرفأ لبنان، بمحيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، وذلك لاستقبال جثامين ذويهم.
وقالت مصادر بالمطار إن جثامين الضحايا الثلاثة ستصل بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة للطيران القادمة من بيروت.
كان 3 مصريين لقوا مصرعهم في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي بمرفأ بيروت البحري.
وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبة، وعلي شحاته، ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية. وستقوم سلطات المطار والحجر الصحي بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين وتسليمها إلي أسرهم.

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