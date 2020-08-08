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تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

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مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة
"مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 95147 منهم 50553 متعافياً

مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 1655 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالة من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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