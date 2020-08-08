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انتخابات شيوخ مصر-مريم محمد”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“والحديث عن متابعة سير العملية الإنتخابية أمس
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:16 مساءً
انتخابات شيوخ مصر - إنتخابات مجلس الشيوخ وكيف يتابعها المراقبون من الشباب؟
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:16 مساءً
القوات المسلحة تواصل تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية في يومها الثاني
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:16 مساءً
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بدائرة التبين جنوب القاهرة
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الباز يناشد وزير التعليم لتكريم الطالب باسل المصاب بضمور العضلات بعد تفوقه في الثانوية العامة
مصر
Al Nahar TV
السبت 08 أغسطس 2020 12:23 صباحاً
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