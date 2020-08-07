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تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية

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تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية
"الزكاة والدخل" توضح: يسمح بالتأكد من صحة المبلغ المقرر

تعرف على مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالأجهزة الذكية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يقدم العديد من المزايا للمستخدمين.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": يمكنكم من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية، التحقق من تسجيل الأفراد أو المنشآت في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقديم بلاغ عن مخالفة طُبقت في ضريبة القيمة المضافة، التأكد من أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة صحيح، عن طريق حاسبة الضريبة.

وأضافت: من المزايا الحصول على معلومات وافرة حول ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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