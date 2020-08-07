الاهتمام بالعميل محور.. "الجمارك" تكشف ركائز خطتها في 2020

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أكدت دعم طموحات "رؤية المملكة 2030" باقتصاد ينافس عالميًّا

أوضحت "الجمارك السعودية"، أن استراتيجيتها 2020 تهدف إلى دعم طموحات رؤية المملكة 2030، الرامية لبناء اقتصاد مزدهر قوامه التنوع وتعزيز تنافسيته على الصعيد العالمي.

وقالت "الجمارك"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "من الركائز الاستراتيجية لخطة الجمارك 2020 تيسير التجارة، وتحقيق الإيرادات".

وأضافت: "ومن الركائز الاهتمام بالعميل، وحماية الوطن والمجتمع بكفاءة عالية".

الجمارك السعودية