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"الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي"

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"الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي" "الأرصاد" تراقب الحالة الجوية في شمال بحر العرب "منخفض جوي"
يُتوقع تحركه خلال 48 ساعة القادمة

تراقب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب "منخفض جوي"؛ وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية.

وقالت الأرصاد: يُتوقع تحرك المنخفض خلال 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح نشطة، وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، كما تشير التوقعات إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.

وأشارت إلى إصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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