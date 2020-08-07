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حائل تشهد 87 حالة كورونا جديدة.. مقابل 61 متعافيًا

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حائل تشهد 87 حالة كورونا جديدة.. مقابل 61 متعافيًا حائل تشهد 87 حالة كورونا جديدة.. مقابل 61 متعافيًا
إجمالي الوفيات في المنطقة ومحافظاتها يبلغ 28 شخصًا

حائل تشهد 87 حالة كورونا جديدة.. مقابل 61 متعافيًا

سجلت منطقة حائل و4 من محافظاتها، اليوم الجمعة، ارتفاعاً لليوم الثاني في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 87 حالة إيجابية جديدة في المنطقة ومحافظاتها، مقابل 61 حالة تعافٍ جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 79 حالة، ومحافظة الشنان 4 حالات، ومحافظة بقعاء حالتين، ومحافظة الحائط حالة واحدة، ومحافظة السليمي حالة واحدة.

وجاءت حالات التعافي بواقع 39 حالة في مدينة حائل، و7 حالات في محافظة بقعاء، و6 حالات في محافظة الحائط، و3 حالات في محافظة موقق، وحالتين في محافظة الشنان، وحالتين في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة؛ 4495 حالة، وحالات التعافي 3921 حالة، والحالات النشطة 546 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 28 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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