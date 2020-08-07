الاتحاد الأوروبي يشارك في مؤتمر المانحين للبنان.. الأحد القادم

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لتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب الانفجار

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للبنان يوم غد السبت؛ للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك في مؤتمر المانحين للبنان الذي دعت إليه فرنسا عبر دائرة الفيديو يوم الأحد القادم.

وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومفوض إدارة الأزمات يانيش لنارشيش، سيمثلان الاتحاد الأوروبي في اللقاء الذي سيقوم بتقديم الاحتياجات الطارئة والمساعدة العاجلة عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وأكد المتحدث الأوروبي ضرورة متابعة التحقيقات؛ حيث إن حجم الكارثة يؤكد مجددًا أن وحدة اللبنانيين ضرورية لتجاوز المشاكل التي يواجهها لبنان، والتي تظل هيكلية ومزمنة؛ موضحًا أن الدعم الأوروبي يظل لمؤسسات الدولة اللبنانية وليس لحزب الله.

وأشار إلى أن المرحلة حاليًا هي مرحلة تقييم المساعدات وليس تقديم منح بشكل أوسع لإعادة الإعمار؛ مبينًا أنه يوجد اتجاه لتحسين آلية دخول المنتجات اللبنانية للأسواق الأوروبية عبر تحفيزات جمركية في مرحلة أولى.الاتحاد الأوروبي