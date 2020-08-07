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تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران حتى الثامنة مساءً

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تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران حتى الثامنة مساءً تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران حتى الثامنة مساءً
تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

تنبيه لـ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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