شاهد.. أمطار غزيرة تخلف سيولاً جارفة تقطع طرقاً وتغمر شوارع بعدد من محافظات جازان

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شهدت منطقة جازان، مساء الخميس، أمطاراً غزيرة خلفت تجمعات كبيرة للمياه وسيولاً جارفة قطعت عدداً من الطرق في عدد من المحافظات شرق وجنوب المنطقة.

وشهدت بعض شوارع محافظة صامطة تجمعات ضخمة في عدد من الطرقات والأحياء عرقلت حركة السير، وعطلت عدداً من المركبات.

وقطعت السيول الجارفة الطرقات في محافظة العارضة وسط تحذيرات من سيول وادي مسلة ووادي مشرف في محافظة العارضة لسالكي الطرق الرابطة بين العارضة وأحد المسارحة من المجازفة؛ نظراً لقوة جريان السيول بتلك الطرق.

وجرت أودية خلب وتعشر وليه ووادي بن عبدالله بكميات ضخمة في المحافظات الجنوبية بالمنطقة، وسط تحذيرات من المجازفة والاقتراب من مجاريها.

سيول أمطار جازان