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الشباب يعاود التدريبات بعد فراغه من لقاء الوحدة .. ومدربه يقود مايوركا الإسباني

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الشباب يعاود التدريبات بعد فراغه من لقاء الوحدة .. ومدربه يقود مايوركا الإسباني

قاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب البرتغالي بيدرو كايشينيا مساء، أمس الخميس، تدريبات الفريق.

في بداية الحصة التدريبية قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الوحدة وقد أخضعها لتمارين استرجاعية واستشفائية في صالة الحديد تحت قيادة مدرب اللياقة ، فيما أخضع المدرب المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، ثم أعقبها بتمارين فنية منوعة، تلاها بتقسيمة في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدة جمل تكتيكية.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات وفي نهاية المران منح المدرب لاعبيه راحة اليوم الجمعة.

من جهة أخرى أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني رسميًا، أمس الخميس، عن تعيين لويس غارسيا مدربًا للفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2022.

وكان لويس غارسيا قد رحل عن تدريب الشباب السعودي في الشهر الماضي بعد فشل التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن تمديد عقده.

وكشف نادي الشباب حينها أن المدرب الإسباني رفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري واشترط توقيع عقد جديد لموسم آخر معللاً ذلك بتلقيه "عرض تدريبي آخر".

الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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