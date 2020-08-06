أخبار عاجلة

"قلب لبنان" يتحول رماداً وفتاة تطير من شدة الضربة .. بالفيديو -
اخر النهار الحلقة الكاملة مع محمد الباز 8 اغسطس 2020 -
استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
تايوان تنظم مهرجان "كوسبلاي" رغم كورونا -
اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم

Print
ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن لا أحد يستطيع أن يحدد حالياً ما إذا كان الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء هجوماً.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي إن "انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم"، مضيفاً أن "ما حدث في لبنان ربما يكون بسبب متفجرات ولكن هناك اختلاف في الرأي حول ذلك".

وشدد ترمب على أن "ما حدث في بيروت فظيع، ولا أحد يستطيع الجزم بأسبابه حتى الآن"، مضيفاً أنه "من الممكن أن يكون أي شيء".

من جهته، قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض الأربعاء إن الأميركية لم تستبعد تماماً أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم.

وأضاف أن الإدارة الأميركية ما زالت تجمع معلومات بشأن الانفجار الذي قالت الحكومة اللبنانية إنه وقع بسبب التخزين غير الآمن لمواد كيماوية خطيرة.

وقال ميدوز في مقابلة مع محطة "سي. إن. إن" التلفزيونية رداً على سؤال عن تصريحات أدلى بها ترمب مساء الثلاثاء مفادها بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح: "نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس ًعملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن".

وهز الانفجار مرفأ بيروت عصر الثلاثاء مخلفاً عشرات الجرحى وآلاف القتلى والمفقودين. وتشير الرواية الرسمية إلى انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة من سنوات في المرفأ بعد مصادرتها من شاحنة تعطلت قبالة بيروت. إلا أن روايات أخرة تشير إلى انفجار مخزن أسلحة لحزب الله في المرفأ.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

8 الصبح - الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

8 الصبح - الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

نشرة الحصاد.. الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل سلبية لكورونا

نشرة الحصاد.. الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل سلبية لكورونا

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

شبكة عيون الإخبارية