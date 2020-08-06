الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان

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جي بي سي نيوز :- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهات بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إثر التفجير الضخم الذي طال مرفأ بيروت الثلاثاء.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين "انطلاقاً من حرصه على الوقوف الى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، وذلك "تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد صرّحت الثلاثاء، بأن "حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين".

وعبّرت الحكومة السعودية عن "خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه".

وأكدت الوزارة "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

وفور وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، عصر الثلاثاء، تحرك "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في بيروت عبر الجمعيات الطبية، التي يمولها على مجمل الأراضي اللبنانية للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

فانطلقت فرق إسعاف "جمعية سبل السلام" من شمال لبنان إلى بيروت، للمساعدة في نقل الجرحى. كما انتقل فريق طبي من "مركز الأمل الطبي" في عرسال التابع لمركز الملك سلمان لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي، ولتقديم الخدمات الطبية الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت. كما أعلن "مركز الأمل الطبي" عن قيامه بحملة جمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين والجرحى في مشافي بيروت.

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