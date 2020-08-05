ماكرون يزور لبنان الخميس للقاء "الأفرقاء السياسيين"

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أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان الخميس للقاء "كافة الأفرقاء السياسيين"، بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. من جانبه، أعلن رئيس الحكومة جان كاستكس أنه سيجمع الوزراء المعنيين من أجل "تنسيق" إرسال المساعدات ومواد الإغاثة الى بيروت.

المدينة نيوز :- سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس لبنان للقاء "كافة الأفرقاء السياسيين"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ويلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، في وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستكس أنه سيجمع ظهر الأربعاء الوزراء المعنيين من أجل "تنسيق" إرسال مساعدات ومواد إغاثة الى بيروت.

وأكد أنه تمّ اليوم إرسال ثلاث طائرات محملة بالمساعدات يفترض أن تخصص لعلاج "500 جريح على الأقل".

فرانس24 / أ ف ب