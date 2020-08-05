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"مدني رماح" يسيطر على حريق سوق الأعلاف.. لا إصابات

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ساهم عدد من المواطنين في الدعم بصهاريج المياه الخاصة بهم

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رماح والجهات الأمنية، على حريق شبّ في الساعة العاشرة مساءً، البارحة، في محطة بيع الأعلاف بمحافظة رماح، حيث استمر اندلاع الحريق حتى ساعات الفجر الأولى، وساهم عدد من المواطنين في دعم الدفاع المدني بصهاريج المياه الخاصة بهم.

وبين الدفاع المدني أنه لم تكن هناك إصابات في الأرواح، ولله الحمد، ونتج عن هذا الحريق تلفيات في عدد من شاحنات الأعلاف.

جدير بالذكر أن هذا الحريق يعد الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض.

الدفاع المدني محافظة رماح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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