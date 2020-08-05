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تنبيه متقدم للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" تحذّر

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تنبيه متقدم للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" تحذّر تنبيه متقدم للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" تحذّر
دعت الجميع الى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

تنبيه متقدم للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير.. و

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، ما تسبّب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوّهاً إلى ضرورة المتابعة والإطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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