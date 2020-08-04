شروط اعتماد الصحفيين لتغطية الانتخابات النيابية ( تفاصيل )

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جي بي سي نيوز:- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح باب الاعتماد لبعثات الرقابة الدولية لمراقبة الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر والمقرر اجراؤها في العاشر من تشرين ثاني لعام 2020 واعتمدت الهيئة المراقبين الدوليين وِفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم (4) لسنة 2016، والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة (www.iec.jo) وذلك من بداية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 16/8/2020 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020، وذلك من خلال تقديم الطلب الكترونيا على موقع الهيئة.

وتدعو الهيئة كافة الجهات والمنظمات الدولية والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في التعليمات المذكورة أعلاه والراغبة في عملية المراقبة، زيارة الموقع الالكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد، حيث يشترط فيمن يتم اعتماده مراقبا دولياً أن لا يكون عضواً في أكثر من بعثة رقابة دولية وأن يوقع على مدونة السلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين.