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حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

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حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم
84 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 3757 متعافيًا

حائل تسجل 34 إصابة جديدة بـ

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 34 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 84 حالة تعافٍ جديدة، دون تسجيل أي وفيات.

وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 31 حالة، ومحافظة موقق حالتان، ومحافظة الشملي حالة واحدة.

فيما توزعت حالات التعافي بواقع 56 حالة في مدينة حائل، و 10 حالات في محافظة بقعاء، و 6 حالات في محافظة الحائط، و 6 حالات في محافظة الشملي، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4325 حالة، وعدد حالات التعافي 3757 حالة، وانخفض عدد الحالات النشطة إلى 532 حالة، فضلاً عن تسجيل 26 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية