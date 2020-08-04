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مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

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وثّقها المصوّر "عسيري" في ساعات اليوم الأولى بعد الأمطار المتواصلة

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

وثّق المصوّر ماجد عسيري، صباح اليوم الثلاثاء؛ الغيوم التي غطت سماء الشفا التابعة لمحافظة الطائف، في مشهد جمالي رائع عانقت فيه السحب جبال ومرتفعات الشفا.

والتقط "عسيري"، صباحاً، لقطات الغيوم المنخفضة وهي تغطي جبال ومرتفعات الشفا وبعض الطرق والشوارع فيها، لتوثيق صور السُّحب في مشهد جمالي رائع، يحكي جمال المنطقة بعد الأمطار المتواصلة منذ عدة أيام عليها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرّمة وعديد من المناطق، منها: نجران وجازان وعسير والباحة.

يُشار إلى أن محافظة الطائف والمراكز التابعة لها كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية، وعلى مدى أيام متواصلة، أمطاراً ما بين متوسطة وغزيرة، ويدعو الدفاع المدني بالمنطقة في هذه الحالات الجميع، إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمعات المياه، والبقاء في مواقع آمنة عند استمرار هطول الأمطار.

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

مشاهد خيالية تحكي روعة الطائف.. سحب الصباح تعانق جبال الشفا

الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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