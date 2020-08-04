أخبار عاجلة

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عملاق اللحوم يناشد السياح "عودوا للسفر" خسرنا المليارات

Print
عملاق اللحوم يناشد السياح "عودوا للسفر" خسرنا المليارات عملاق اللحوم يناشد السياح "عودوا للسفر" خسرنا المليارات
خسرت في 6 أشهر 12 مليار ريال

عملاق اللحوم يناشد السياح

كشف تقرير الأرباح الفصلية تراجُع مبيعات الربع الثاني في عام 2020 لأكبر مصنع لحوم في العالم "ماكدونالدز" بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الماضي؛ بينما تواجه شركة ماكدونالدز عامًا عصيبًا؛ إثر تفشي وانحسار أعداد السياح في العالم، وهم أكبر شريحة مستهلكة للحوم في العالم؛ حيث تتجه الشركة إلى بث أعمال ترويجية لحث المسافرين للعودة للأنشطة.

وسجلت الشركة تراجعًا بشكل كبير إلى 3.77 مليار دولار بما يقارب من 12 مليار ريال حيث انخفض صافي دخلها بنسبة 68٪ ليبلغ 483.8 مليون دولار، وتعكس الأرقام أداء الشركة حتى شهر يونيو الماضي وهو الذي شهد تأثيرات ضخمة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وفق "السي إن إن".

وأكد كريس كيمبزينسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز أنه في العديد من الأسواق حول العالم -ولا سيما في الولايات المتحدة- يبدو أن وضع الصحة العامة يزداد سوءًا.. مع ذلك أعتقد أن الربع الثاني يمثل الأسوأ في أدائنا؛ بينما تتعلم ماكدونالدز ضبط عملياتنا للتعامل مع هذه البيئة الجديدة".

وتراجعت مبيعات المتاجر خارج الولايات المتحدة أكثر، وكان انتعاشها أبطأ؛ مما أدى إلى انخفاض إجمالي مبيعاتها، وانخفض هذا الرقم العالمي بنسبة 39٪ في أبريل وحوالى 21٪ في مايو وأكثر من 12٪ في يونيو.

وقد دفع الفيروس ماكدونالدز لتسريع عمليات إغلاق المطاعم التي كان من المقرر إغلاقها في السنوات المقبلة؛ إذ أعلنت الشركة عن إغلاقها 200 موقع أمريكي هذا العام.

ماكدونالدز فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية