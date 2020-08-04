أخبار عاجلة

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"! -
دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد -
عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف -
تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
وزير الدفاع الأمريكي: كثيرون يعتقدون أن انفجار بيروت كان حادثا -
القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده -
بيروت 2020 – تكساس 1947.. كارثتان يفصل بينهما أكثر من 7 عقود والمتهم واحد -
سقط بوادي بيض.. بلاغ عن فقدان مواطن يباشره "مدني جازان" ويوضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي": "أمطار ما قبل 45 عاماً" تعيد نفسها بهذه المناطق.. ما نشاهده الطبيعي!

Print
"الحربي": "أمطار ما قبل 45 عاماً" تعيد نفسها بهذه المناطق.. ما نشاهده الطبيعي! "الحربي": "أمطار ما قبل 45 عاماً" تعيد نفسها بهذه المناطق.. ما نشاهده الطبيعي!
قال: بعد عام 1975 حصل تغير مداري كبير وأصبح هذا الحدث قليلاً وربما نادراً

أكد خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ أن ما يحدث في الجنوب الغربي ومرتفعات وسواحل الليث من أمطار، خاصةً خلال هذه الأيام، طبيعي ومعتاد قبل نحو عام 1975م.

وقال "الحربي": "‏ما يحدث في الجنوب الغربي؛ مرتفعات وسواحل من الليث، وجنوب بالامتداد الجبلي الساحلي هذه الأيام، هو السلوك الطبيعي المعتاد والمتكرر كثيراً، ولكن ما قبل 1975م".

وأضاف: "بعد هذا التاريخ حصل تغير كبير في الأنظمة المدارية، وأصبح هذا الحدث قليل الحدوث وربما نادراً؛ لذلك الذي نشاهده الآن هو الطبيعي.

وكانت أجزاء من السواحل الغربية، خاصة الليث والمحافظات الساحلية، قد شهدت أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة، وصفها البعض بالأمطار النادرة، خاصة هطولها مع أوقات الصباح.أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

إلى الركود الثاني والصدمات.. "النقد الدولي" يصف "تركيا غير المحصنة"!

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

دعماً للخطط الاحترازية.. "السديس" يوجه بتطوير منظومة العمل عن بُعد

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

عدو البشرية.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والوفيات تتخطى 706 آلاف

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا

تَبَاين في أسعار النفط.. ومزيج برنت يرتفع إلى 45.37 دولارًا

شبكة عيون الإخبارية