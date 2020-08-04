"الحربي": "أمطار ما قبل 45 عاماً" تعيد نفسها بهذه المناطق.. ما نشاهده الطبيعي!

★ ★ ★ ★ ★

قال: بعد عام 1975 حصل تغير مداري كبير وأصبح هذا الحدث قليلاً وربما نادراً

أكد خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ أن ما يحدث في الجنوب الغربي ومرتفعات وسواحل الليث من أمطار، خاصةً خلال هذه الأيام، طبيعي ومعتاد قبل نحو عام 1975م.

وقال "الحربي": "‏ما يحدث في الجنوب الغربي؛ مرتفعات وسواحل من الليث، وجنوب بالامتداد الجبلي الساحلي هذه الأيام، هو السلوك الطبيعي المعتاد والمتكرر كثيراً، ولكن ما قبل 1975م".

وأضاف: "بعد هذا التاريخ حصل تغير كبير في الأنظمة المدارية، وأصبح هذا الحدث قليل الحدوث وربما نادراً؛ لذلك الذي نشاهده الآن هو الطبيعي.

وكانت أجزاء من السواحل الغربية، خاصة الليث والمحافظات الساحلية، قد شهدت أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة، وصفها البعض بالأمطار النادرة، خاصة هطولها مع أوقات الصباح.أمطار حالة الطقس