إيران: حرائق غامضة في مدينة صناعية ومركب تجاري (صور)

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مصراوي Masrawy

وكالات:

اندلع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة، شمال شرق طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقال جلال ملكي المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران: "الحريق اندلع عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباح اليوم ونجم عنه دخان كثيف جدا وتعمل فرق الإطفاء من بلدات برديس وبومهن ورودهن على إخماد النيران".

وأضاف: "النيران اندلعت في ثلاث وحدات إنتاج ومبنى من طابقين ومخازن تضم جلودا وأخشابا تستخدم في صناعة الخزن."

وذكر أن مساحة المنطقة التي امتدت فيها النيران تبلغ نحو 2500 متر مربع.

ووفق "إرنا"، تضم هذه المدينة الصناعية العديد من وحدات الإنتاج، بما في ذلك الصناعات اللاصقة والصناعات الخشبية والمعدنية.

في الوقت ذاته، أعلن علي اشتري، رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في جزيرة قشم (التابعة لمحافظة هرمزكان - جنوب)، عن اندلاع حريق في أحد المراكب التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن" في هذه الجزيرة الإيرانية.

وفي حين لا تزال أسباب هذه الحادث غامضة حتى الآن، أكد أن فرق الإطفاء بجزيرة قشم توجهت فور مشاهدة الدخان إلى موقع الحريق وبدأت في عمليات الإطفاء من الشاطئ والبحر أيضا.

وتابع أن فرق الطوارئ والإنقاذ البحري قامت بنقل المركب من منطقة الحادث إلى مكان آمن، مبينا أن حادث الحريق لم يخلف أي ضحايا أو مصابين، كما لم يسبب عرقلة النشاطات الملاحية في قشم.

وأوضح أن الأسباب المؤدية إلى هذا الحادث ستعلن بعد إخماد الحريق تماما، من قبل فريق التقييم بالدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان.