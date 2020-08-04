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8 الصبح - "فيها حاجة حلوة": منه عبد العزيز .. طالبة فنون جميلة تبدع في تصميم تمثال "القربان الجميل"

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