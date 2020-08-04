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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس روك مارك كريستيان كابوري؛ رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيس بوركينا فاسو.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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