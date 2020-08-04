تشمل 6 محافظات.. أمطار رعدية غزيرة على الباحة و"الأرصاد" تنبّه

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دعا الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة برياح نشطة سطحية وشبه انعدام للرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمندق، وبلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.حالة الطقس الأرصاد