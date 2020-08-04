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يوم وليلة يخف فيهما الحر.. "الحصيني": أمطار بعضها غزير بهذه المناطق

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يوم وليلة يخف فيهما الحر.. "الحصيني": أمطار بعضها غزير بهذه المناطق يوم وليلة يخف فيهما الحر.. "الحصيني": أمطار بعضها غزير بهذه المناطق
قال: تحسّن في درجات الحرارة ورياح متفاوتة السرعة على معظم المملكة

يوم وليلة يخف فيهما الحر..

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، تحسّنًا في درجات الحرارة وأمطارًا غزيرة تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -بإذن الله- اليوم الثلاثاء 14/ 12/ 1441هـ وليلة الأربعاء تحسّن في درجات الحرارة، ويخف الحر عما كان عليه الأيام السابقة على شمال المملكة".

وأضاف: "أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، واليمن، وعمان)، ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق: (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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