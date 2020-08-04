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بعد أيام من الارتفاع.. تراجع في أرقام كورونا في أمريكا

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بعد أيام من الارتفاع.. تراجع في أرقام كورونا في أمريكا بعد أيام من الارتفاع.. تراجع في أرقام كورونا في أمريكا
رئيس أمريكا: الفيروس "ينحسر" في أجزاء من عدة مناطق

بعد أيام من الارتفاع.. تراجع في أرقام كورونا في أمريكا

بعد أيام من ارتفاع الإصابات، سجلت الولايات المتحدة، الإثنين، 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت الولايات المتحدة 532 حالة وفاة أيضاً حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ الثلاثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، مما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً في العالم.

والإثنين يعد اليوم الثاني الذي يسجل تراجعاً في الإصابات، بعد 5 أيام متوالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

وقال الرئيس دونالد ، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن الفيروس "ينحسر" في أجزاءٍ من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبراً أن الوضع "مشجع للغاية".

وكانت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة ، ديبورا بيركس، قد حذرت قبل يوم من أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

ووفق "سكاي نيوز" اعتبرت في حديث لشبكة "سي إن إن"، أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

لكن ترامب انتقد بيركس واعتبر أن تصريحاتها "مثيرة للشفقة".فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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