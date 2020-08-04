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لا نهاية مؤكدة لـ "رهو" الماطرة حتى الآن.. "المسند": هنا موعد رحيل الموجة الحارة

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قال: حالة هطولاتها متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة وغرب نجران

لا نهاية مؤكدة لـ

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #رهو المطرية لم يتبين لها نهاية مؤكدة حتى الآن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تعود درجة الحرارة إلى قيمها الطبيعية في الشمال والشرق والوسط هذا الأسبوع، وانحسار تدريجي للموجة الحارة التاريخية".

وتابع: "تستمر حالة #رهو المطرية المتميزة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وغرب #نجران".

وأردف: "من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من جازان وسهول تهامة".

واختتم: "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة، خاصة في الشمال".

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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