"العنزي" يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج للعام الحالي

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ثمّن جهود المملكة في الاهتمام والرعاية بضيوف الرحمن

هنّأ المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1441هـ.

وثمّن العنزي باسمه ونيابة عن منسوبي مدينة الملك سعود الطبية، للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ما شهده موسم حج هذا العام من إجراءات احترازية هادفة نحو بيئة صحية آمنة ومطمئنة للحجاج.

وأكد أن حرص واهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- بالحرمين الشريفين، انعكس على تقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن؛ بل إن الجهات المعنية أخذت تتسابق للابتكار في تقديم هذه الخدمات لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وأمان في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة.

وأشار إلى أن متابعة وحرص القيادة -حفظها الله- كانت خلف كل النجاحات التي تحققت بفضل من الله في موسم حج هذا العام؛ حيث عملت كل القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين لتحقيق تطلعات القيادة على أرض الواقع.

وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على ما يوليانه للحرمين الشريفين من خدمات ورعاية، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم.مدينة الملك سعود الطبية أحمد العنزي