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دراسة: 99% من مصابي كورونا تحت الـ 50 عاماً تعافوا دون علاج بالأكسجين

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دراسة: 99% من مصابي كورونا تحت الـ 50 عاماً تعافوا دون علاج بالأكسجين دراسة: 99% من مصابي كورونا تحت الـ 50 عاماً تعافوا دون علاج بالأكسجين
أجريت على أكثر من 3 آلاف شخص خضعوا للعلاج في 55 مستشفى بكوريا

دراسة: 99% من مصابي كورونا تحت الـ 50 عاماً تعافوا دون علاج بالأكسجين

أظهرت دراسة كورية أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً في كوريا الجنوبية، تعافوا من المرض دون علاج بالأكسجين.

وأجرى الدراسة المركز الطبي الوطني الكوري على 3,060 مصاباً بفيروس كورونا، خضعوا للعلاج في 55 مستشفى في جميع أنحاء البلاد منذ تسجيل كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في يوم 20 يناير حتى 31 مايو.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الإثنين، بحسب اليوم، إلى أن 1.2% من المصابين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي في اليوم الـ 14 من ظهور أعراض كورونا.

وعلى النقيض من ذلك، احتاج 17.3% من المصابين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

وفي اليوم الـ 28 من ظهور الأعراض، احتاج 1.5 % من المصابين تحت أقل من 50 عاماً، و13.2% من المصابين أكثر من 50 عاماً، إلى العلاج بالأكسجين أو التنفس الاصطناعي.

وبلغ معدل الوفيات من بين المصابين تحت 50 عاماً صفراً في اليوم الـ 28 من ظهور الأعراض، غير أن المعدل لدى المصابين في الخمسينيات من العمر بلغ 0.5%، وارتفع لدى المصابين في الستينات والسبعينات والثمانينات أو أكبر إلى 0.9% و5.8% و14% على التوالي.

ونشرت الدراسة في العدد الأخير من مجلة العلوم الطبية الكورية التي تصدرها الأكاديمية الكورية للعلوم الطبية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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