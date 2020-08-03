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حالة تستمر حتى 9 مساء.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

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حالة تستمر حتى 9 مساء.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران حالة تستمر حتى 9 مساء.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
الدفاع المدني دعا لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية

حالة تستمر حتى 9 مساء.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.رياح أتربة نجران الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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