أخبار عاجلة

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة "كاريلو" غير واضحة

Print
مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة "كاريلو" غير واضحة مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة "كاريلو" غير واضحة

مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة

أبدى المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول رازفان لوشيسكو رغبته في الحسم بشكل سريع بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر مؤتمر صحفي افتراضي، عقده اليوم الأحد على هامش مباراة فريقه أمام النصر الأربعاء المقبل، مبينًا أن مشاركة البيروفي كاريلو لاعب الفريق ستتحدد خلال يومين.

وأضاف: كاريلو يعمل بجد، ويسعى لاستعادة لياقته.. سنقيّم في اليومين المقبلين حالته البدنية، ومدى قدرته على المشاركة في المواجهة، سواء في جزء منها، أو كامل وقتها.

وتابع: نهدف لحسم اللقب سريعًا بعد العودة للعب. نحن نبلي بشكل جيد؛ إذ فزنا بلقب أبطال آسيا، وتأهلنا إلى نصف نهائي كأس الملك، ونبتعد بصدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر. أعتقد أن بإمكاننا عمل المزيد، ونملك القدرة على حسم الدوري أولاً، ثم وضع التركيز على الاستحقاقات الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

شبكة عيون الإخبارية