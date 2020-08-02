بـ 5 آلاف ريال وهدية.. " تحفيظ الأفلاج" تكرّم "سبعينية" ختمت القرآن

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رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب وبدأت بالتلقين وسماع أصوات القراء

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج عزمها على تكريم سبعينية بتقديم 5 آلاف ريال وهدية عينية وذلك بعد اختتامها حفظ القرآن كاملاً بعد 25 عاماً من العزيمة الإصرار.

وكانت "سبق “ قد انفردت أمس باحتفال ذوي سيدة تبلغ من العمر 68 عاماً بالبديع في محافظة الأفلاج بحفظها القرآن كاملاً بعد أن دفعتها عزيمتها لحفظ كتاب الله والالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب وبدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عاماً في حفظه .