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لليوم الخامس.. الولايات المتحدة تسجل أرقامًا سيئة مع كورونا

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لليوم الخامس.. الولايات المتحدة تسجل أرقامًا سيئة مع كورونا لليوم الخامس.. الولايات المتحدة تسجل أرقامًا سيئة مع كورونا
جونز هوبكنز: إجمالي عدد الإصابات في البلاد أكثر من 4.6 مليون

لليوم الخامس.. الولايات المتحدة تسجل أرقامًا سيئة مع كورونا

أحصت الولايات المتحدة حتى الساعة 8:30 من مساء السبت (00:30 توقيت غرينيتش) 61.262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا هو اليوم الخامس الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة، بحسب الجامعة في بالتيمور، كما تم تسجيل 1051 وفاة أيضًا في نفس اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 4.6 مليون، بالإضافة إلى 154.319 وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت، الذي تستعد فيه فلوريدا لاستقبال العاصفة الإستوائية إيساياس، التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار بمجرد اقترابها من الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، التي يجتاحها كوفيد-19.


من بين جميع الولايات الأميركية فإن كاليفورنيا فقط، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أي ما يقرب من ضعف سكان فلوريدا، سجلت المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.


ووفق سكاي نيوز السبت، سجلت فلوريدا 179 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد وفياتها إلى رقم قياسي بين سائر الولايات الأخرى بلغ 6843 وفاة.


وفي مواجهة الإعصار، أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، أنه من الأفضل "مجرد الاحتماء" عوض إرسال الناس إلى ملاجئ مكتظة يصعب فيها المحافظة على التباعد الاجتماعي، ما لم يصبح الوضع أكثر تهديدًا على حد قوله. الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية