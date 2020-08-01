أخبار عاجلة

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا -
وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا -
رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن -
إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا -
السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 -
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض -
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية -
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج -
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق -
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السلمي": تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على التهديدات التركية

Print
"السلمي": تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على التهديدات التركية "السلمي": تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على التهديدات التركية
أكد تضامن البرلمان العربي مع أبوظبي ضد كافة ما يمس سيادتها وأمنها

أشاد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واعتبره إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

وهنّأ رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل لتوليد الطاقة النووية سلمياً، مباركا هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال رئيس البرلمان العربي: إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

إندونيسيا: 1679 إصابة جديدة و66 حالة وفاة  بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية