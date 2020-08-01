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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات ويدعو لاتباع تعليمات السلامة

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"مدني جازان" يحذّر من التقلبات ويدعو لاتباع تعليمات السلامة "مدني جازان" يحذّر من التقلبات ويدعو لاتباع تعليمات السلامة
طالَبَ بعدم المخاطرة بقطع مياه السيول والبقاء في الأماكن الآمنة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية، تتسبب في أتربة مثارة مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وتوخي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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