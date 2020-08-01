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السنغال: 42 إصابة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386
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الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
انخفاض ملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالرياض
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الحذر بسبب تغيرات في الأحوال الجوية
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
حزب "أردوغان" يكذب.. المعارضة التركية تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد في وضع حرج
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
"كورونا" يفتك بالإيرانيين.. وفاة كل 7 دقائق
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:31 مساءً
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
باحثون يبتكرون جلداً إلكترونياً يعيد الإحساس باللمس للبشر
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 03:12 مساءً
153 ألف زيارة رقابية للمؤسسات الصحية.. والوزارة: 5 آلاف مخالفة وتنفيذ 150 إغلاقًا
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
"الصحة" تعلن تسجيل 1972 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1258 إصابة
-
الاثنين 03 أغسطس 2020 02:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
صناعة الملابس تزدهر بغزة مع حصار كورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 01 أغسطس 2020 09:27 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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