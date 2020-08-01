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تعرّف على تطورات الجائحة في ألمانيا والصين والمكسيك

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تعرّف على تطورات الجائحة في ألمانيا والصين والمكسيك تعرّف على تطورات الجائحة في ألمانيا والصين والمكسيك
روبرت كوخ: ارتفاع عدد حالات الوفاة بالبلاد لتسجل 9148

تعرّف على تطورات الجائحة في ألمانيا والصين والمكسيك

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.


وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 31 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.


وأضافت أنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 84337 حالة، فيما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.


وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 955 حالة لتصبح 209653 حالة.


وأشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.


وأظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 46688 حالة يوم الجمعة، لتحتل المكسيك المركز الثالث في أكبر عدد من حالات الوفاة جراء تلك الجائحة على مستوى العالم.


وسجلت الوزارة 8458 إصابة جديدة إضافة إلى 688 حالة وفاة إضافية، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 424637 حالة والوفاة إلى 46688. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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