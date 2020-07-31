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"سجون مكة" تعايد النزلاء على مستوى المنطقة بالهدايا وطن حلويات

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تمديد الاتصالات الهاتفية بذويهم خلال أيام العيد إلى 18 ساعة

أقامت سجون منطقة مكة المكرمة احتفالاتها بأول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع هدايا وحلويات، بلغ وزنها أكثر من طن على مستوى سجون وإصلاحيات محافظات المنطقة، وذلك بحضور مديري السجون والإصلاحيات وعموم المنسوبين.

وتستمر الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام، وتشمل توزيع الهدايا والحلويات وقوالب الحلوى على النزلاء والنزيلات في سجون محافظات المنطقة كافة. وقد تم تمديد أوقات الاتصالات الهاتفية للنزلاء والنزيلات من قِبل ذويهم لمعايدتهم خلال أيام العيد؛ لتصبح من الساعة الـ6 صباحًا حتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل.

ويأتي ذلك إيمانًا من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء، واستشعارًا لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين، ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية للنزلاء كافة بلا استثناء؛ وذلك لكسر لحاجز العزلة والبُعد عن المجتمع.

سجون مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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