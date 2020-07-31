بالفيديو .. مسلخ بلقرن المهجور يدفع الأهالي لبدائل المطابخ والمنادي

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تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا بمسلخ البشائر

اضطر الأهالي في محافظة بلقرن للذهاب لمسالخ المطابخ والمنادي بدلاً من مسلخ البلدية المهجور، للاستفادة من ذبح الأضاحي.

ووثقت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية اليوم استمرار إغلاق مسلخ بلدية بلقرن الواقع في "جفنة"، غرب سبت العلاية، وخروجه عن الخدمة حاليًا، كما تعرض المبنى للتخريب وتكسير نوافذه.

وزارت "سبق" مسلخ البلدية بمدينة البشائر، شمال محافظة بلقرن، حيث تم تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في مركباتهم إلى حين الاستدعاء بالأرقام، بالإضافة إلى وجود مستمر من مشرف سعودي على عملية تنظيم ذبح الأضاحي المسلخ وبإشراف صحي من أطباء بيطريين. بلقرن